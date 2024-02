Wrestling-Ikone stirbt im Alter von 61 Jahren

„Wir werden uns ewig an ihn erinnern“

„Mit großer Traurigkeit überbringe ich die Nachricht der Jones-Familie, dass unser geliebter Michael Jones, den wir als ‘Virgil‘, ‘Vincent‘, ‘Soul Train Jones‘ und mehr Namen kannten und liebten, heute Morgen im Krankenhaus friedlich eingeschlafen ist“, schrieb Wrestling-Ringrichter Mark Charles III. in einem emotionalen Posting via Facebook. „Ich bitte um Gebete für ihn und seine Familie. Wir werden uns ewig an ihn erinnern.“