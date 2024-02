Jetzt macht Assinger unsere Speed-Frauen heiß!

Am Donnerstag beginnt in Kvitfjell das Training für die Samstag-Abfahrt, bei der Stephanie Venier (68 Punkte zurück) und Conny Hütter (72) Kristall-Jagd auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami machen. Da will der Chef seine flottesten Damen im Starthaus gar zur Kugel schreien: „Wir sind in der Verfolgerrolle. Zumindest ärgern wollen wir Lara.“