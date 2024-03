Der härteste Rivale ist der „Verletzungsteufel“

Am Sonntag kämpft der WAC in Graz um seine letzte Chance auf die Meisterrunde, muss gewinnen, was „Geyr“ herzlich egal ist: „Schützenhilfe wird’s von uns keine geben. Wir wollen die letzten beiden Spiele im Grunddurchgang gewinnen. Wir werden es dem WAC auf jeden Fall so schwer wie möglich machen, in die Meistergruppe zu kommen.“