„Marco hat David zurück in die Spur gebracht“

Das Wichtigste gleich vorweg: Der Weg zur Rückkehr von „Blacky“ Schwarz in die Weltspitze verläuft voll nach Plan. „Wenn er so weitermacht, ist er im Herbst wieder auf Schnee“, sagt Claudio Huber, der als Physiotherapeut mit Schwarz und David Alaba arbeitet. Das sind punkto Heim-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm natürlich vielversprechende Nachrichten.