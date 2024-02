Neunfacher Vater wegen Mordversuchs vor Gericht

13 Mal stach er auf die Frau ein - sie überlebte

Auf dem Gehsteig in der Sterneckstraße kam es am 6. Oktober dann zu einer Auseinandersetzung. Als die Frau seiner Forderung nach einer Rückkehr in die Wohnung nicht zustimmte, zog der Mann vor der Kinderbetreuungsstätte ein Messer mit einer sechs Zentimeter langen Klinge aus der Hosentasche. Er stach ihr in den Bauch, in die Brust, ins Gesicht und in die Arme - insgesamt 13 Mal. Wäre eine mutige Zeugin nicht eingeschritten und die Polizei nicht zufällig gleich zur Stelle gewesen, wäre die Frau jetzt nicht mehr am Leben, betonte Staatsanwältin Eder. Laut psychiatrischem Gutachten war der 53-Jährige zur Tatzeit nur eingeschränkt zurechnungsfähig.