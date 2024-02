„Erschreckender“ Anblick: Neureuther fassungslos

„Überdimensioniert und seelenlos“

„Wie die Sportstätten dort aussahen, hätte ich mir niemals so vorgestellt“, schildert der 39-Jährige nun im Interview mit dem „Bayerischen Rundfunk“. Vor allem die Anlagen in Sestriere, wo Neureuther 2006 selbst am Start gewesen war, schockierten den ehemaligen Sportler. „Das war erschreckend. Du siehst die Ruinen und du kannst es dir nicht vorstellen.“ Er sprach von einer „Retortenstadt“: „Überdimensioniert und seelenlos.“ Auch in Cesana und Pragelato stehen und verfallen etwa die Bobbahn bzw. die Skisprungschanzen seit Jahren.