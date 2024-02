Steffen hätte das besser gelassen

Die Emotionen in Hütteldorf kann sich nach diesem Sonntag jeder vorstellen. Sie hatten zehn Jahre lang daheim kein Derby mehr gewonnen, am Sonntag ist dies in überzeugender Manier gelungen, das 3:0 war absolut verdient. Wenn du dann so einen Erfolg mit den Fans gemeinsam bejubelst, völlig losgelöst bist, passiert es nicht selten, dass du den einen oder anderen Satz von dir gibst. Was zur Folge hat, dass diese Worte öfter blöd als gescheit rüberkommen.