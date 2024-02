Rekordzahlen für den Salzburger Eiszauber

Die vierte Saison des beliebten Eiszaubers im Volksgarten endete am Sonntag, den 18. Februar, mit einem beeindruckenden Rekord an Eislauf-Fans. In den Monaten Januar bis einschließlich 18. Februar drehten insgesamt 26.276 Begeisterte am 330 Meter langen Kurs ihre Runden. Diese Zahlen spiegeln den anhaltenden Erfolg und die Beliebtheit dieses winterlichen Freizeitangebots wider.