Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der sportliche, eineinhalbjährige Mischlingsrüde Cory geht offen und freundlich auf Menschen zu und ist auch mit Artgenossen gut verträglich. Leinenführigkeit muss er noch in kleinen Schritten durch belohnungsorientiertes Training üben. Ein Zuhause am Stadtrand oder am Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter 01/699 24 50 50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at.