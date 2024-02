Temperaturen im Februar übertreffen alle Rekorde

An den letzten vier Februartagen setzt sich der bisherige Trend fort. Am Alpenhauptkamm, dem Brenner und in Osttirol wird am Montag noch etwas Schnee fallen, im übrigen Tirol bleibt es jedoch föhnig und meist trocken. Die Temperaturen bleiben überdurchschnittlich. „Montag und Dienstag gibt es Höchstwerte zwischen neun und zwölf Grad, nur in Osttirol liegen sie darunter – bei sechs Grad in Lienz“, sagt der Experte.