Winter gab Comeback in der Obersteiermark

Während die ersten Skigebiete in tieferen Lagen schon aufgegeben haben und sich im ganzen Land verfrühte Frühlingsgefühle einstellen, hat sich der Winter in der Nacht auf Samstag in der westlichen Obersteiermark noch einmal aufgebäumt: „Das ganze Ennstal ist wieder ein Winter-Wonderland. Am Berg haben wir bis zu 40 Zentimeter Neuschnee bekommen. Unsere Pisten sind heute sehr gut besucht“, freut sich etwa Brigitte Trinker von der Reiteralm, wo dieses Wochenende auch Skicross-Weltcup-Rennen über die Bühne gehen.