Steirisches Skigebiet stellt auf Sommerbetrieb um

Temperaturen trüben Tourismus nicht

Die Zahlen des steirischen Winter-Tourismus sprechen trotz der häufig frühlingshaften Temperaturen in diesem Winter für sich. Gegenüber des Vorjahres ist ein Plus von 6,7 % bei den Gästen und ein Plus von 4,5% bei den Nächtigungen zu verzeichnen. „Die Zwischenbilanz zeigt, dass die Lust auf Winterurlaub in der Steiermark ungebrochen groß ist. Erfreulicherweise konnten wir bei den inländischen Gästen genauso Zuwächse verzeichnen wie bei jenen aus dem Ausland. Das belegt, dass wir unsere internationalen Märkte erfolgreich bearbeiten und unsere Attraktivität als Winter-Destination weiter steigern konnten.“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP).