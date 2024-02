Klimakleber und Orchester auf Brennerautobahn

Nach dem Verkehrschaos auf der Brennerautobahn am Freitag wegen der starken Schneefälle mussten am Samstag die Autofahrer erneut Geduld zeigen. Klimakleber der Letzten Generation blockierten am Vormittag die A13 in Richtung Süden. Unterstützung bekamen die Aktivisten vom StreetNoise Orchestra.