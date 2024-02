Historisches Urteil | Historischer Tag

Historisches Urteil. Um 19.01 fiel das Urteil gegen Altkanzler Sebastian Kurz. Als dieser Prozess wegen möglicher Falschaussage vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss angesetzt wurde, titelte die „Krone“ im August des Vorjahres ähnlich wie andere Medien noch in einem Wortspiel: „KURZ-er Prozess“ - Untertitel: „Nach langem Anlauf nur drei Tage vor Gericht“. Letztlich wurden es, beginnend Mitte Oktober, ja doch 12 Verhandlungstage und mehr als vier Monate bis zum Urteil. Es ging in vielen Schleifen darum, ob Kurz und Bernhard Bonelli, sein Kabinettschef zu Kanzlerzeiten, im U-Ausschuss ihre Rolle bei Postenbesetzungen in der Verstaatlichtenholding Öbag kleingeredet hätten („nur involviert im Sinne von informiert“) - vor allem bei der Bestellung von Öbag-Chef Thomas Schmid, der ja seit langer Zeit Kronzeugenanwärter im kommenden großen Verfahren gegen Kurz ist. Tagsüber waren die Prozessbeobachter am ehesten von einem Freispruch im Aussagenotstand ausgegangen. Doch der Richter sprach den Altkanzler schuldig: Acht Monate bedingte Haft wegen Falschaussage zu seinen Involvierungen in Personalentscheidungen bei der Öbag (sechs Monate bedingt für Bonelli), während es in anderen Anklagepunkten einen Freispruch gab. Historisch. Eine Bombe. Auch wenn es nur ein Urteil in erster Instanz ist. Von „KURZ-em Prozess“ kann ganz und gar nicht mehr gesprochen werden, das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen.