Trio muss sogar um Bankerlplatz zittern

Laut Salzburg-Trainer Gerhard Struber hat der Meister seine Lehren aus dem 1:1 bei BW Linz gezogen. „Wir haben die Woche viel versucht, was die Positionierung und was das Herausspielen von Chancen angeht“, betonte der Coach und erläuterte auch gleich das Rezept für ein erfolgreiches Spiel: „Es ist wichtig, eine hohe Frequenz zu gehen und es liegt an uns, den Gegner ständig in Betrieb zu halten. Dann ist es eine Frage der Zeit, bis die Mauer bröckelt.“