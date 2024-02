Sind geplante Ambulanzen nur „Nebelgranaten“?

Landeshauptmann Christopher Drexler verkündete (ÖVP) kürzlich „Steirer-Ambulanzen“ in allen Bezirken. Die Grünen kritisieren die Idee als „Nebelgranate“ und bringen eine Dringliche am Dienstag im Landtag ein. +++ Das EU-Renaturierungsgesetz bleibt ein Zankapfel, Landesrätin Simone Schmiedtbauer macht weiter dagegen mobil. +++ KPÖ will wissen: „Hat die Energie Steiermark 25 Millionen Euro zu viel kassiert?“