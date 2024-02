ÖVP-Politiker gegen Naturschutzgesetz der EU

ÖVP-Politiker gegen den Gesetzesentwurf

Doch dagegen gibt es auch lautstarke Kritik: Führende ÖVP-Politiker aus Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und der Steiermark haben sich nun in einem Schreiben an alle österreichischen EU-Abgeordneten gerichtet und sie dazu angehalten, bei der Abstimmung in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg gegen den Gesetzesentwurf zu stimmen.