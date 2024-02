Gefälschte Abnehmspritzen: Ermittlungen gegen Arzt

Vier Opfer

„Aktuell gehen wir von vier Opfern aus“, sagt Andreas Pechatschek, Erster Staatsanwalt der zuständigen Ermittlungsbehörde in Steyr, zur „Krone“. „Es gibt noch zwei weitere Beschuldigte, die den Arzt beliefert haben sollen“, so Pechatschek weiter. Dabei handle es sich um zwei in Oberösterreich wohnhafte Unternehmer, deshalb sei auch die Staatsanwaltschaft Steyr zuständig.