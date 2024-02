Über halber Meter Neuschnee: große Lawinengefahr

Alles Expositionen betroffen

Die zuletzt sehr günstige Lawinenlage gehört damit zunächst wieder der Vergangenheit an. „In Osttirol und in den Zillertaler Alpen herrscht am Freitag oberhalb der Waldgrenze große Lawinengefahr, Stufe vier“, sagt Experte Christoph Mitterer vom Tiroler Lawinenwarndienst. Betroffen sind alle Expositionen. Für die übrigen Landesteile gilt über der Waldgrenze auch noch erhebliche Lawinengefahr – Stufe 3. Verkehrswege sieht Mitterer nicht bedroht, die Stufe 4 sei ausschließlich für die Wintersportler relevant.