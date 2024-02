Kogler: „Man darf die Bevölkerung nicht nerven“

Die Aktivitäten der Klimakleber könne er nicht nachvollziehen: „Es ist in der Sache vielleicht gut gemeint, aber ungeschickt umgesetzt. In der Demokratie muss man Mehrheiten finden und nicht Mehrheiten nerven.“ Kogler zitiert dabei die Grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling, die gesagt habe: „Man kann ja nicht den Pendlerinnen und Pendlern in der Früh, wenn sie arbeiten gehen, auf den Arsch gehen“. Er hat auch in weiteres Beispiel für schlechte Vorgangsweise: „Es ist ja auch ein Unsinn, wenn Leute irgendwelche Bilder in den Museen anschütten. Denn irgendwann braucht das van-Gogh-Bild keine Suppe mehr. Weil vom van-Gogh-Bild keine Gefahr fürs Klima ausgeht.“