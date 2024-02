Umbruch im Sommer: Bayern wohl an PSG-Kicker dran

Die Ablöse dürfte aber üppig ausfallen. Der Vertrag des PSG-Kapitäns gilt noch bis 2028 und an einem vorzeitigen Abschied ist man in Paris nicht interessiert. Deshalb müssten die Bayern deutlich mehr als den aktuellen Marktwert von 60 Millionen Euro bezahlen müssen. Außerdem könnte der beschlossene Tuchel-Abschied das Interesse an einem Wechsel abkühlen lassen. Marquinhos galt als Vertrauensperson des Deutschen, als er Trainer in Paris war. Das gute Verhältnis zum Ex-Trainer kann man jetzt also nicht mehr in die Waagschale werfen.