Tuchel-Nachfolger: Experte Hamann legt sich fest!

„Umso mehr ich darüber nachdenke, desto weniger Argumente finde ich, warum Xabi Alonso nach München wechseln sollte“, meint Hamann in seiner Sky-Kolumne. „Er hat in Leverkusen einen super Kader und wenn er bleibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Mannschaft mehr oder weniger zusammenbleibt.“ Der 50-Jährige könne sich sogar vorstellen, „dass Alonso noch mindestens ein Jahr in Leverkusen bleibt“.