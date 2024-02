Bayern-Aus: Tuchel am Zettel von drei Topklubs?

Zu Saisonende ist Schluss! Trainer Thomas Tuchel wird den FC Bayern München verlassen. Die Kritik am Trainer war nach zuletzt drei Niederlagen in Folge immer lauter geworden. In der Bundesliga liegt der Serienchampion bereits acht Punkte hinter Bayer Leverkusen, in der Champions League verlor man das Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom mit 0:1.