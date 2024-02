Bayern-Coach gesucht: Erster Kandidat steigt aus

Ausgerechnet Alonso?

Ein Name kann also schon einmal gestrichen werden, erheblich kürzer wird die Liste dadurch allerdings nicht. Zinedine Zidane, Ole Gunnar Solskjaer, „Ex“ Hansi Flick, Jose Mourinho und Bayer Leverkusens Xabi Alonso werden ebenfalls als potenzielle Tuchel-Nachfolger gehandelt. Ausgerechnet Letzterer könnte Bayern nach elf Bundesligatiteln in Folge entthronen. Durch seine Zeit beim Bayern - von 2014 bis 2017 schnürte er in München seine Schuhe - würde er wohl dennoch mit offenen Armen empfangen werden. Der Spanier gilt zumindest als Top-Kandidat ...