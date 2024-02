Zu hohe Stromkosten zwingen Greißler zum Aufgeben

Gemütlich greifen Ortsbewohner zum Kaffee, Kinder und Arbeiter einer Fabrik holen sich schon ab 5.30 Uhr Jausenweckerln: Über mangelnde Kundschaft kann sich Karin Gass in ihrer Greißlerei in Wulzeshofen, Bezirk Mistelbach, nicht beschweren. Sie hat den Betrieb vor 14 Jahren nach dem Tod des Vorbesitzers übernommen, um den Bürgern Einkaufsfahrten in die nächste Stadt zu ersparen. Am Karfreitag, dem 29. März, soll aber Schluss sein.