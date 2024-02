Bachelorabsolventen steigen oft direkt in Jobs ein

Vereinzelt noch Diplomstudien

Bis heute gibt es vereinzelt noch Diplomstudien - und zwar in den Rechtswissenschaften, in Medizin, Theologie und Künsten. Ob nach dem Bachelor noch ein Masterstudium inskribiert wird, hängt mitunter vom Hochschultyp, der Studienrichtung und dem Geschlecht ab. An Pädagogischen Hochschulen ist der Masterabschluss zum Beispiel Voraussetzung für Lehrkräfte, um ein unbefristetes Dienstverhältnis zu bekommen. An Privat- und Fachhochschulen entscheiden sich deutlich weniger Menschen innerhalb von zwei Jahren für ein weiterführendes Studium.