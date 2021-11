Warum weniger Frauen den Doktortitel machen

Warum übernehmen die meisten Frauen 2021 noch immer die ganze Sorgearbeit?

Man sollte eigentlich fragen: Warum übernehmen Männer so wenig Sorgearbeit? Warum nutzen nur so wenige die Möglichkeit, in Karenz zu gehen oder in Teilzeit zu arbeiten, wenn die Kinder klein sind? Es gibt ein Phänomen, das heißt ,rhetorische Modernisierung’. Es sagen zwar alle, dass sie für Gleichstellung in Partnerschaften sind. Aber in der Realität schaut das dann oft ganz anders aus. Es gibt eine interessante Studie, die zeigt, dass vor allem zu zwei Zeitpunkten auf das alte Rollenmuster zurückgegriffen wird. Bei den Studierenden ist Aufgabenverteilung nämlich innerhalb von Partnerschaften noch relativ gleich, aber ein „Retraditionalisierungsschub“ kommt dann oft mit dem Eintritt in die Erwerbsarbeit und dann, wenn eine Familie gegründet wird. Ein Problem ist auch, dass die Leistungskriterien an der Uni quantitativ sind - also wie viel hat man publiziert. Es gäbe aber auch qualitative Ansätze: Wie gut ist die Lehre? Wer kümmert sich um die Anliegen der Studierenden?