Viele Sprünge und Sprints statt Speer und Diskus

„Wir haben sehr viele Sprünge und Sprints gemacht“, berichtet Högler. So mussten die beiden Hürden bewältigen, im Sand hüpfen und sich im Standweitsprung betätigen. „Luki bringt es da auf gut drei Meter“, erzählt der Coach stolz. Bei den Sprints handelte es sich freilich nicht um 60- oder 100-m-Läufe, stattdessen wurden Distanzen von 20 oder 30 Meter in höchstem Tempo zurückgelegt. Ziel in dieser Trainingsphase war es, die Schnellkraft aufzubauen, immer wieder die Nerven zu zünden.