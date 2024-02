Auch Bezirke sollen Zusatzkräfte ausbilden

Das Weiterbildungsinstitut BFI bietet ab September den zweijährigen Lehrgang „Fachkraft frühe Kindheit“ an. Damit können Zusatzkräfte aus den heimischen Kindergärten mit einschlägiger Berufserfahrung pädagogische Fachkräfte in der Kleinkindbetreuung werden. Dafür braucht es keine Matura, wie es in der klassischen Ausbildung in der Kleinkindbetreuung vorausgesetzt wird.