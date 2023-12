Stadt bezahlt Helferinnen Kindergarten-Ausbildung

Der Personalmangel in den Kindergärten beschäftigt die Politik. Wie von der „Krone“ berichtet will die Landesregierung jetzt per Verordnung Zusatzkräften, also Helferinnen, die Gruppenführung oder sogar die Leitung eines Kindergartens ermöglichen. Diese Vorgehen löst Kritik der Berufsgruppe aus.