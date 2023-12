Per Online-Kurs zur Kindergarten-Leitung

Vor Weihnachten muss noch alles ganz schnell gehen. Das gilt offenbar auch für die Kinderbetreuung. Heute endet die Begutachtungsfrist für einen Zusatz zur Kinderbildungs- und -betreuungsverordnung des Landes. Und dieser Absatz 4a im Paragraf 16c hat es in sich. Er besagt, dass Zusatzkräfte, also sogenannte „Helferinnen“, in Ausnahmefällen die Gruppenführung oder sogar die Leitung eines Kindergartens übernehmen können.