Wegen Lärmbelästigung: Tiroler drohte mit Amoklauf

Rund 2,2 Promille Alkohol im Blut

Ein solcher Abstinenztag war der 2. August 2023 augenscheinlich aber wirklich nicht. Der Mann griff nachts zum Handy und rief über die Landesleitzentrale bei der Tiroler Polizei sowie einer Wiener Polizeiinspektion an. Wenn nicht endlich etwas gegen den Lärm in und vor allem vor einem benachbarten Lokal gemacht wird, würde es „krachen“, drohte der Mann mit rund 2,2 Promille Alkohol im Blut. Und der Pensionist kündigte an, mit einer Kalaschnikow für „10 bis 20 Tote“ zu sorgen.