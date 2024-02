UN-Nordkorea-Bericht: Waffen, Hacker, Luxusgüter

Mehr westlicher Luxus für die Eliten

In dem Bericht heißt es weiter, sanktionierte Waren aus dem Ausland seien in Nordkorea zunehmend zu finden. So gebe es in einigen Städten Kaufhäuser, die westliche Luxusprodukte anböten. Auch habe man Notiz von einer „beträchtlichen Zahl ausländischer Kraftfahrzeuge“ in Nordkorea genommen: „Ein dem Anschein nach neuer Mercedes-Benz Maybach GLS 600 SUV und eine Maybach-Limousine S650 wurden im November und Dezember gesehen, wie sie von Kim Jong Un und hochrangigen Beamten benutzt wurden.“ Designertaschen und Kleidung unter anderem von der französischen Marke Dior seien ebenfalls von hochrangigen Regierungsvertretern getragen worden.