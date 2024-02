Punkterekord! Team East gewinnt NBA-All-Star-Spiel

Beim All-Star-Spiel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind so viele Punkte erzielt worden wie noch nie zuvor. Dabei setzte sich die Auswahl der Eastern Conference in Indianapolis am Sonntag (Ortszeit) gegen die der Western Conference deutlich mit 211:186 (104:89) durch. Team East war das erste in der 73-jährigen Geschichte des NBA-All-Star-Spiels, das die Marke von 200 Punkten übertraf.