Sageder ärgert sich über „falsche Entscheidungen“

Thomas Sageder (LASK-Trainer):

„Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen und hätten zu Beginn in Führung gehen müssen. Diesen Druck konnten wir in der zweiten Hälfte nicht aufrechterhalten. Hartberg hat dann in Unterzahl sehr gut und leidenschaftlich verteidigt, während wir leider zu oft die falschen Entscheidungen getroffen haben.“