TSV Hartberg gegen LASK - ab 14.30 Uhr LIVE

In der 19. Runde nimmt der LASK den ersten Sieg im neuen Jahr fest ins Visier. Die Reise führt die drittplatzierten Athletiker am Sonntag (14.30 Uhr) allerdings zu „Angstgegner“ Hartberg, der mit einem „Dreier“ sogar bis auf einen Punkt an die Linzer herankommen könnte. Trainer Thomas Sageder erwartet einen „starken Gegner“, der seinerseits den Frühlings-Fehlstart vergessen machen und an seinen goldenen Herbst anknüpfen will.