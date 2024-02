Anpfiff - Tor! Bullen jubelten nach sechs Sekunden

Anpfiff, Auflage für Blau-Weiß Linz. Zuerst einmal den Ball sichern - denken sich die Hausherren. Doch der Plan geht brutal daneben. Die Linzer spielen nach hinten, bis der Ball an der 16er-Grenze bei Goalie Nicolas Schmid landet. Der will klären, schlägt ab - und trifft genau Salzburg-Stürmer Petar Ratkov, der mit Anpfiff stur nach vorne gesprintet war. Ratkov blockt den Ball einfach nur - und erzielt so das 1:0 für die Bullen. Eine völlig kuriose Aktion - die Bullen werden damit leben können.