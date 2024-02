Blau-Weiß Linz gegen Salzburg - ab 17 Uhr LIVE

„Haben einiges vor“

Salzburg hat auswärts in der Meisterschaft 24 Mal nicht verloren, das ist eine Rekordmarke in der Liga-Geschichte. Die weiter auszubauen ist das große Ziel, die Motivation durch den Ausrutscher im direkten Duell in Wals-Siezenheim noch einmal größer. „Wir haben einiges vor, wollen uns für die Hinspielniederlage in Salzburg revanchieren und drei Punkte mit nach Hause nehmen“, gab Offensivspieler Oscar Gloukh die Marschroute vor. Mit Blick auf die erste Saisonpartie sei man gewarnt. „Sie spielen eine richtig gute Saison und stehen vor allem in der Defensive sehr kompakt. Das Spiel wird sicher nicht einfacher als das erste Duell bei uns.“