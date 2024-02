Föderl-Schmid wendet sich nun erstmals an Kollegen

Die stellvertretende Chefredakteurin der „Süddeutschen Zeitung“ („SZ“) Alexandra Föderl-Schmid hat sich eine Woche, nachdem sie zunächst als vermisst gemeldet und dann von der Polizei in Braunau stark unterkühlt aufgefunden wurde, an die „SZ“-Redaktion gewandt. „Mich haben sehr viele gute Wünsche erreicht. Dafür danke ich sehr herzlich. Ich brauche noch Ruhe und Erholung“, hieß es in ihrer Nachricht an ihre Kollegen.