Aufatmen in Wirtschaft: Neutorgasse nicht autofrei

„Ich habe nie davon gesprochen, den Autoverkehr komplett aus der Neutorgasse auszusperren“, sagt die für Verkehr zuständige Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) am Freitag bei der Präsentation der Pläne für die „Neutorgasse neu“. Genau das war ihr von der Opposition und Vertretern der Wirtschaft in den vergangenen Monaten nämlich massiv vorgeworfen worden. Immerhin hatte Schwentner im Herbst 2023 noch angekündigt, dass es in der Neutorgasse keinen Durchzugsverkehr mehr geben werde. Nun also doch.