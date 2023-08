Baustelle als Operation am offenen Grazer Herzen

Sie ist nur etwas mehr als 300 Meter lang, die Neutorgasse im Herzen der Landeshauptstadt. Und doch steht dieser Straßenzug im heurigen Jahr im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Wobei es, genauer gesagt, natürlich die dortige Baustelle ist, die die Murmetropole und ihre 300.000 Einwohner in Atem hält. Kein Bauvorhaben in der Steiermark wird aktuell kritischer beäugt und mutierte so zum Spielball für das Wechseln von politischem Kleingeld wie die sogenannte Innenstadtentflechtung.