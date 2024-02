Freund: „Werden uns gemeinsam herauskämpfen“

„Es ist erst Halbzeit“

Und das können die Bayern nur selbst machen. Wie immer in solchen Situationen benötigt es frisches Selbstvertrauen. Das muss man sich mit Siegen und guten Auftritten holen, am besten gleich mit einem Erfolg in Bochum am Wochenende. Dann kann man die Saison auch zu einem befriedigenden Abschluss drehen. In der Liga und der Champions League. „Es ist erst Halbzeit“, betonte Thomas Müller in Bezug auf das Duell mit Lazio. „Klar, wir haben Probleme. Trotzdem kann es im Fußball ganz schnell gehen. Wir haben jetzt drei Wochen Zeit. Lazio ist in Überzahl nicht aufs zweite Tor gegangen. Und ich hoffe, dass wir das im Rückspiel bestrafen können.“