Riesenglück für Radfahrer bei Unfall mit Lkw

Lediglich Schürfwunden

Dabei wurde der Fahrradfahrer nach bisherigen Ermittlungen vom hinter ihm anfahrenden Lkw touchiert, er stürzte und wurde einige Meter samt dem Fahrrad mitgeschleift. Der 37-Jährige erlitt bei dem Unfall ersten Erkenntnissen zufolge Schürfwunden an den Händen und am rechten Unterschenkel. Er wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.