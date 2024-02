Rotes Trikot? „Hätte sicher Platzerl im Koffer“

Genau 1825 Tage nach ihrem ersten feierte Stephanie Venier zuletzt in Cortina ihren zweiten Weltcupsieg. Dazwischen lagen fünf Jahre, in denen es viele Rückschläge gab, sie gar an ein Karriereende dachte. Jetzt ist die 30-jährige Tirolerin zurück in der Weltspitze und nach dem verletzungsbedingten Saisonaus von Sofia Goggia in der Pole um die Abfahrtskugel. Vor den Rennen in Crans Montana sprach sie mit der „Krone“.