Modric unzufrieden! Zeichen stehen auf Abschied

Dem Bericht zufolge wolle der spanische Topklub Modric zwar ein neues Arbeitspapier vorlegen, jedoch soll der Mittelfeldspieler dieses unter den aktuellen Umständen nicht unterschreiben wollen. In der Liga steht der 38-Jährige nicht einmal in der Hälfte der Partien in der Startelf, im Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig blieb er die ganzen 90 Minuten über auf der Bank.