Lohndiebstahl: Huber Holding sieht keine Vergehen

Zwei Monate später liegt das Ergebnis der internen Untersuchung vor - und demnach taugt Huber tatsächlich nicht zum Sündenbock. Aber der Reihe nach: Laut den internen Recherchen war „Body Fashion Thailand“ im Jahr 2020 einige Monate für einen Produktionspartner der Huber Holding tätig und hat eine Produktserie von Huber gefertigt - die Vergabe an ein Subunternehmen war von Huber zuvor genehmigt worden. Die produzierte Ware wurde vom regulären Produktionspartner der Huber Holding AG in Rechnung gestellt. Die Gesamtsumme der Aufträge belief sich auf 166.000 US-Dollar. Seitens der Huber Holding wird betont, dass vom Produktionspartner alle Rechnungen an „Body Fashion“ beglichen worden seien. „Zu diesem Zeitpunkt gab es keinerlei Anzeichen, dass die Genehmigung der Untervergabe an unseren Lieferanten an Body Fashion Thailand Anlass zur Sorge geben könnte, insbesondere im Hinblick auf die medial erhobenen Vorwürfe“, erklärt Unternehmenssprecher Dieter Bitschnau.