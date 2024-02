Triple-Double! „Wemby“ führt Spurs zum Sieg

Toronto lag in dem Duell nie in Führung und war lediglich beim 10:10 durch den 28-jährigen Center aus Wien auf Augenhöhe mit dem Gegner. Gegen Ende des dritten Viertels setzten sich die Spurs um den überragenden „Wemby“ auf 98:67 ab. Zehn Blocks waren bisherige Karrierebestleistung des 2,24 Meter großen und 20 Jahre jungen Franzosen in der NBA. Devin Vassell erzielte 25 Punkte für die Spurs.