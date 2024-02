Maier zum Horror-Winter: „Es sind zu viele Rennen“

„Was mir aufstößt, ist die unglückliche Planung der Rennen“, legte der Doppel-Olympiasieger und dreifache Weltmeister am Montagabend los. „Ich verstehe nicht, wie man diese Planung so hinsetzen kann. Also meiner Meinung nach sind es zu viele Rennen. Ich weiß nicht, warum man zwölf Riesentorläufe braucht. Ich glaube, zu unserer Zeit waren es neun. Dann haben wir in Wengen keinen Super-G, sondern drei Abfahrten. In Kitzbühel hat man eine perfekte Super-G-Strecke und macht sich die Abfahrt, also den Höhepunkt, kaputt, weil man am Freitag auch schon eine Abfahrt fährt. Da haben sie im Endeffekt nur wahnsinniges Glück gehabt, dass am Samstag das Wetter so schön war. Aber da könnte man allein schon von der Planung her wahnsinnig viel machen. Und dann geht es weiter nach Garmisch, wo man zwei Super-G fährt, obwohl man eine super Abfahrtsstrecke hätte. Deshalb sage ich, diese Planung ist heuer ganz komisch, die da heuer passiert ist. Dazu kommen die unglücklichen Verhältnisse - das lässt das ganze jetzt schlecht ausschauen.“