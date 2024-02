„Molekularschere“ für Textil-Recycling gesucht

In Tulln, genauer gesagt am dortigen Biotech Campus rund um das Haus der Digitalisierung wurde nun in Kooperation der FH Wiener Neustadt mit der TU Wien und der Universität für Bodenkultur sowie einem Textilhersteller und zwei Recycling-Unternehmen ein neues Josef-Ressel-Zentrum gegründet. Hier will man einen Gegenpol zur sogenannten Fast Fashion bilden und sich der Wiederverwertung von Textilien widmen. „Bei Papier, Glas oder Metall ist Recycling ja schon das Gebot der Stunde, diese Maxime soll nun auch in der Textilindustrie Einzug erhalten“, so Pernkopf.