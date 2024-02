Mit Waffen, Axt oder Einwegspritzen aufs Gericht

Zweimal am gleichen Tag

38 Besucher wollten Drogen mit ins Gericht nehmen, einer wurde gar zweimal am selben Tag mit Cannabis in der Tasche erwischt. Eine Dame hatte versucht, das Gerichtsgebäude mit einer Hacke im Rucksack zu betreten, ein Mann hatte gar über 100 Einwegspritzen im Gepäck, wovon einige blutverschmiert waren.